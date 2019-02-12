В Уфе глава отдела Центра городского дизайна вымогал взятку у клиента

12 Февр. 13:08 2019-02-12T13:08:12+03:00

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В Уфе будут судить бывшего главу отдела Центра городского дизайна. Мужчина обвиняется в получении взятки.

В июле прошлого года к нему обратился уфимец, желавший открыть пекарню на улице Новомостовой. Предпринимателю нужен был эскиз оформления для фасада, эта услуга стоит 2,5 тысячи рублей. Кроме того, он собирался его согласовать, что вообще делается бесплатно. Однако чиновник «заломил» за всю работу 60 тысяч рублей. Гражданин пожаловался в полицию, и после перевода 50% суммы вымогателя задержали сотрудники ФСБ.

- Обвиняемый не признал вину в совершении преступления, - уточнили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Дело мужчины будет вскоре рассматривать Советский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU