Поиски пропавшего 9-летнего ребенка в Уфе прекращены

12 Февр. 09:08 2019-02-12T09:15:31+03:00

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В Уфе нашелся 9-летний мальчик, который ушел из дома 11 февраля в Затоне и не вернулся. К счастью, ребенка нашли живым и здоровым. Об этом сообщил дядя школьника.

- Поступила информация, что его нашли в 320-ом доме по улице Ахметова. Сейчас на место выехали, чтобы подтвердить, - говорит Виктор.

Чуть позже информацию подтвердили официально. В настоящий момент полиция разбирается в причинах происшедшего.

Напомним, что на поиски ребенка выдвинулись волонтеры, полицейские, местные жители. В обед Ваню (имя изменено – прим. ред.) должны были искать добровольцы на снегоходах. В последний раз мальчика видели вечером возле магазина "Аленушка" по улице Ахметова с неизвестным мальчиком. Вероятно, Ваня остался у него ночевать.

К счастью, поиски завершились благополучно.

ИСТОЧНИК KP.RU