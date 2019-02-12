«14% здоровых»: в Башкирии рассказали об итогах диспансеризации

12 Февр. 09:42 2019-02-12T09:42:08+03:00

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За прошлый год 214 тысяч жителей Башкирии прошли диспансеризацию. Результаты осмотров озвучила на оперативке в мэрии главный специалист отдела организации медицинской помощи Минздрава республики Венера Мустафина.

Из всех обследованных жителей лишь 14,3% попали в 1-ю группу, то есть были определены как здоровые. 31,5% жителей отнесли ко 2-й группе (с факторами риска), а большинство – 46,4% к группе 3А – хронически больные. Оставшиеся 7,8% попали в группу 3Б, нуждающиеся в медпомощи по другим недугам.

Как сообщает «Башинформ», в Уфе 22 102 случая заболевания выявили впервые.

Чаще всего это были болезни кровеносной системы (27,6 процента), эндокринной (16,2 процента) и нервной (10,8).

ИСТОЧНИК KP.RU