В Башкирии на ремонт дорог в 2019 году выделено 5,2 млрд рублей

12 Февр. 10:19 2019-02-12T10:19:07+03:00

На эти средства закончат Набережную и Тимашевскую развязку и начнут строить мост

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На нацпроект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Башкирии в этом году выделят 5,2 миллиарда рублей. Как рассказал координатор проекта в регионе, депутат Госдумы Зариф Байгускаров, 1,8 миллиарда направит федеральная казна, оставшиеся примерно 3,4 миллиарда – бюджеты региона и муниципалитетов.

Из федеральных денег один миллиард пойдет на капремонт и реконструкцию 275 километров дорог в Уфимской агломерации, 513 миллионов – на 226 километров трасс в Стерлитамакской агломерации, оставшиеся 320 миллионов – на остальную дорожную сеть.

- Из значимых объектов: завершение строительства улицы Набережной и Тимашевской развязки в Уфе, а также начало строительства мостового перехода через реку Белую в створе улицы Воровского, - пояснил Байгускаров.

Контролировать реализацию проекта будут мониторинговые группы из числа депутатов и сенаторов.

ИСТОЧНИК KP.RU