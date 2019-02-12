«Печень начала отторгаться»: состояние матери четверых детей из Башкирии, больной циррозом, резко ухудшилось

12 Февр. 19:47 2019-02-12T19:47:39+03:00

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Многодетная мать из Салавата Светлана Рузматова 5 февраля пережила операцию по пересадке печени. Сама операция длилась 11 часов, прошла удачно, как рассказывала ранее дочь больной. Вчера, 11 февраля, она поделилась информацией о состоянии матери. К сожалению, все не так радужно.

- У нас плохие новости. Утром маму перевели в палату, собравшись всей большой семьей, мы поговорили с ней по видеовызову. Ильхамчик (братишка – Прим.ред.) очень обрадовался, что поговорил с мамой, рассказал о своих успехах в учёбе и очень-очень много раз повторял, что сильно любит. Всё было хорошо, но ближе к вечеру мама позвонила нам и сказала, что состояние ухудшилось – печень начала отторгаться. Голос мамы был очень слаб, - рассказала Феруза.

Пока никаких прогнозов врачи не дают, но они отмечают, что подобная реакция - это привычное дело. Организм должен принять новый орган, и этот процесс очень тяжелый. Дома за свою маму болеет вся ее большая семья. Женщина, несмотря на свое плохое состояние, находит силы позвонить домой и узнать, как они там поживают.

Напомним, что цирроз печени неизвестного генеза у Светланы обнаружили несколько лет назад сразу на последней стадии. Многодетной маме пришлось поехать в Новосибирск, где ей подобрали донора и прооперировали. За старшую в семье осталась дочь Феруза, которая присматривала за детьми и занималась сбором денег на лечение матери. Помочь семье вы можете обратиться напрямую к Светлане по номеру 8(919)144-13-79. При желании деньги можно переводить по этому же номеру, получатель Рузматова Светлана Джельсиновна

Фото: соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU