В Башкирии доноры крови смогут выиграть велосипед или путевку в Сочи

12 Февр. 08:19 2019-02-12T08:19:26+03:00

В конкурсе уже приняли участие первая леди республики и вице-премьер правительства

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В Уфе стартовал конкурс «Добрый донор», который призван напомнить людям о важности безвозмездного донорства. Проект уже поддержали первая леди Башкирии Каринэ Хабирова, вице-премьер правительства региона Ленара Иванова и и.о. главы минздрава Максим Забелин.

- Я сдаю кровь не в первый раз, - призналась супруга главы Башкирии. - Процедура для меня знакомая. К тому же, это полезно для организма.

Конкурс будет проходить на протяжении года, до 11 февраля 2020-го. Участвовать в нем могут все совершеннолетние доноры, которые сдадут кровь и получат штамп «донации». Нужно собрать не менее 15 таких отметок.

Купон со штампами вы должны отдать на ул. Батырскую, 41/1 или прислать его фото на адрес rspk991@mail.ru

Участники, первыми набравшие необходимое число «донаций», получат велосипеды, а один счастливчик – путевку в Сочи. Его выберут с помощью лотереи из 100 участников.

ИСТОЧНИК KP.RU