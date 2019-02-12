В Башкирии на пепелище пожара обнаружили тело 30-летнего мужчины

12 Февр. 11:02 2019-02-12T11:02:11+03:00

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Минувшим вечером жители деревни Старомакарово Аургазинского района стали свидетелями серьезного пожара. Полыхал бревенчатый дом на улице Садовой. Пожарных вызвали около 21.40. Вместе с ними на место ЧП приехали полиция и медики. По прибытии выяснилось, что пламя охватило одну из комнат. Огонь уничтожил домашнее имущество на площади 16 «квадратов». За 20 минут пожарным удалось потушить языки пламени.

К сожалению, не обошлось без жертв. В помещении было найдено тело мужчины 1989 года рождения.

- Причины пожара и обстоятельства произошедшего выясняются. На месте работает следственно-оперативная группа и дознаватель МЧС России, - говорится в официальном комментарии МЧС по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU