«Был с каким-то мальчиком, которого раньше не видели»: подробности исчезновения 9-летнего мальчика в Уфе

12 Февр. 07:52 2019-02-12T08:18:56+03:00

В последний раз его видели вечером у магазина

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В столице Башкирии разыскивают пропавшего девятилетнего Артема Сафронова. Мальчик пропал вчера, 11 февраля, и не вернулся домой. Родные рассказали об обстоятельствах его исчезновения.

- Он ушел гулять и не пришел домой. В последний раз его видели в 9 вечера у магазина «Аленка» на улице Ахметова, у владельца есть видеозапись, но он пока не отвечает нам. Артем был с каким-то мальчиком, мы его раньше не видели. Надеюсь, что он у него и заночевал, осталось их найти, - рассказал Виктор, дядя школьника.

Сейчас местность прочесывают волонтеры, полицейские, родители и жители микрорайона Затон.

Приметы пропавшего ребенка: голубые глаза, короткие светлые волосы.

Был одет: коричневая куртка с капюшоном, черная шапка, черные штаны черная обувь с белой подошвой.

Если вы узнали этого ребенка, пожалуйста, свяжитесь с волонтерами по телефону 8-927-969-89-19 или позвоните в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU