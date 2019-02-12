К поискам пропавшего в Уфе 9-летнего мальчика подключилась полиция
В Уфе продолжаются поиски 9-летнего Артема Сафронова. Вчера, 11 февраля, около четырех часов дня мальчик ушел гулять из дома в микрорайоне Затон и не вернулся.
Родные обратились за помощью к волонтерам и стражам порядка. Сейчас добровольцы и сотрудники отдела полиции №4 прочесывают местность и общаются со всеми, кто мог видеть Артема.
Приметы мальчика: рост 150-155 см, среднее телосложение, на вид 8-9 лет, волосы короткие светлые, глаза светло-серые.
Особая примета: Артем картавит.
Ушел из дома в коричневой куртке до колен, болоньевых черных штанах, темной вязаной шапке и темных ботинках на липучках.
Если вы увидите ребенка с фотографии, пожалуйста, свяжитесь с полицией: 8 (347) 250-41-62, 251-51-34, 02 или волонтерами 8-927-969-89-19.
Фото: ориентировка полиции
ИСТОЧНИК KP.RU