К поискам пропавшего в Уфе 9-летнего мальчика подключилась полиция

12 Февр. 07:49 2019-02-12T07:49:46+03:00

От ребенка нет вестей со вчерашнего дня

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В Уфе продолжаются поиски 9-летнего Артема Сафронова. Вчера, 11 февраля, около четырех часов дня мальчик ушел гулять из дома в микрорайоне Затон и не вернулся.

Родные обратились за помощью к волонтерам и стражам порядка. Сейчас добровольцы и сотрудники отдела полиции №4 прочесывают местность и общаются со всеми, кто мог видеть Артема.

Приметы мальчика: рост 150-155 см, среднее телосложение, на вид 8-9 лет, волосы короткие светлые, глаза светло-серые.

Особая примета: Артем картавит.

Ушел из дома в коричневой куртке до колен, болоньевых черных штанах, темной вязаной шапке и темных ботинках на липучках.

Если вы увидите ребенка с фотографии, пожалуйста, свяжитесь с полицией: 8 (347) 250-41-62, 251-51-34, 02 или волонтерами 8-927-969-89-19.

Фото: ориентировка полиции

ИСТОЧНИК KP.RU