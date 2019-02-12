В Уфе столкнулись два автобуса, пострадала 17-летняя девушка
Дорожный инцидент произошел на остановке «Округ Галле»
Фото: Госавтоинспекция Башкирии
Изменить размер текста:
Минувшим утром, 11 февраля, на остановке «Округ Галле» в Уфе столкнулись два автобуса. Ехавший по 74-му маршруту НефАЗ с 45-летним уфимцем за рулем врезался в попутный "ПАЗик" 298-го маршрута. Последний в этот момент стоял, из него как раз выходили пассажиры, а "Нефаз" попытался встать перед ним.
В ГИБДД Башкирии сообщили, что пострадал как минимум один человек: 17-летняя девушка из ПАЗа. Ей потребовалась медицинская помощь.
Фото: Госавтоинспекция Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU