В Уфе столкнулись два автобуса, пострадала 17-летняя девушка

12 Февр. 08:54 2019-02-12T08:54:55+03:00

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Минувшим утром, 11 февраля, на остановке «Округ Галле» в Уфе столкнулись два автобуса. Ехавший по 74-му маршруту НефАЗ с 45-летним уфимцем за рулем врезался в попутный "ПАЗик" 298-го маршрута. Последний в этот момент стоял, из него как раз выходили пассажиры, а "Нефаз" попытался встать перед ним.

В ГИБДД Башкирии сообщили, что пострадал как минимум один человек: 17-летняя девушка из ПАЗа. Ей потребовалась медицинская помощь.

Фото: Госавтоинспекция Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU