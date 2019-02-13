2019-02-13T07:17:14+03:00
Происшествия

Мужчина и женщина пострадали при столкновении «Лады» и «Тойоты» в Башкирии

ДТП случилось в Салавате
Анастасия КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Фото: ГИБДД БашкирииФото: ГИБДД Башкирии
Изменить размер текста:

Вечером понедельника, 11 февраля, в Салавате произошла авария, в которой пострадали два человека. ДТП случилось на перекрестке улиц Уфимской и Калинина. По сведениям Госавтоинспекции региона, 38-летний горожанин на «Ладе Веста» проигнорировал «красный свет» и, пролетая перекресток, врезался в «Тойоту Рав 4».

В итоге травмы получил сам виновник аварии – его госпитализировали - и 42-летняя женщина из внедорожника.

В обстоятельствах инцидента предстоит разобраться полиции.

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24