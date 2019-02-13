Мужчина и женщина пострадали при столкновении «Лады» и «Тойоты» в Башкирии
ДТП случилось в Салавате
Фото: ГИБДД Башкирии
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Вечером понедельника, 11 февраля, в Салавате произошла авария, в которой пострадали два человека. ДТП случилось на перекрестке улиц Уфимской и Калинина. По сведениям Госавтоинспекции региона, 38-летний горожанин на «Ладе Веста» проигнорировал «красный свет» и, пролетая перекресток, врезался в «Тойоту Рав 4».
В итоге травмы получил сам виновник аварии – его госпитализировали - и 42-летняя женщина из внедорожника.
В обстоятельствах инцидента предстоит разобраться полиции.
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU