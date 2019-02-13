Мужчина и женщина пострадали при столкновении «Лады» и «Тойоты» в Башкирии

13 Февр. 07:17 2019-02-13T07:17:14+03:00

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Вечером понедельника, 11 февраля, в Салавате произошла авария, в которой пострадали два человека. ДТП случилось на перекрестке улиц Уфимской и Калинина. По сведениям Госавтоинспекции региона, 38-летний горожанин на «Ладе Веста» проигнорировал «красный свет» и, пролетая перекресток, врезался в «Тойоту Рав 4».

В итоге травмы получил сам виновник аварии – его госпитализировали - и 42-летняя женщина из внедорожника.

В обстоятельствах инцидента предстоит разобраться полиции.

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU