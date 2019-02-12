В Башкирии вырастет плата за вывоз мусора

12 Февр. 07:21 2019-02-12T07:21:46+03:00

В Башкирии будут платить больше за вывоз мусора

Изменить размер текста: A A

Жители Башкирии будут больше платить за вывоз мусора.

Напомним, что с 1 января в республике действуют новые правила по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов. Вместе с этим повысилась и плата за этот вид коммунальной услуги – теперь жители Башкирии платят по 35 и 70 рублей за вывоз мусора с одного человека. Эти цифры в конце прошлого года Радий Хабиров обозначил как максимально возможные. Однако вскоре стоимость услуг вырастет.

- Необходимо отметить, что по мере строительства и благоустройства площадок на всей территории республики будет происходить рост размера платы граждан, - напомнили в минэкологии.

ИСТОЧНИК KP.RU