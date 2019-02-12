Мэр Уфы хочет отремонтировать стадион «Строитель»

12 Февр. 06:59 2019-02-12T06:59:04+03:00

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Мэр Уфы Ульфат Мустафин рассказал, что хочет отремонтировать стадион «Строитель».

Напомним, что это спортивное сооружение в северной части Уфы является одним из самых старых в республике. Каждый год на нем традиционно проводятся соревнования по мотогонкам на льду. На минувших выходных гонки посетил мэр Уфы.

- Стадион, конечно, желает лучшего. Нужен масштабный ремонт и реконструкция. Сейчас у нас есть проект объекта, будем выходить на правительство и главу республики. Нужно запрашивать средства на ремонт. У нас проходят международные соревнования, а стадион не в лучшем виде. Будем исправлять, - заявил Мустафин.

ИСТОЧНИК KP.RU