Мэр Уфы хочет отремонтировать стадион «Строитель»
Ульфат Мустафин побывал на мотогонках
Ульфат Мустафин хочет починить стадион «Строитель»
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Мэр Уфы Ульфат Мустафин рассказал, что хочет отремонтировать стадион «Строитель».
Напомним, что это спортивное сооружение в северной части Уфы является одним из самых старых в республике. Каждый год на нем традиционно проводятся соревнования по мотогонкам на льду. На минувших выходных гонки посетил мэр Уфы.
- Стадион, конечно, желает лучшего. Нужен масштабный ремонт и реконструкция. Сейчас у нас есть проект объекта, будем выходить на правительство и главу республики. Нужно запрашивать средства на ремонт. У нас проходят международные соревнования, а стадион не в лучшем виде. Будем исправлять, - заявил Мустафин.
ИСТОЧНИК KP.RU