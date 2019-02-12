Пострадавшие в ДТП с автобусом в Стерлитамаке смогут получить до 2 миллионов
Пострадавшие в аварии автобуса в Стерлитамаке жители Башкирии смогут получить до 2 миллионов рублей компенсации.
Напомним, что ДТП произошло днем в минувшую пятницу 8 февраля. Автобус «Газель» ехал по улице Транспортной в Стерлитамаке. По предварительной версии, водитель превысил скорость и врезался в опору линии электропередач. В итоге за помощью к медикам обратились 20 человек, в том числе 3 детей.
В национальном союзе страховщиков напомнили, что пострадавшие пассажиры могут рассчитывать на выплату страховых компенсаций. Для этого им нужно обратиться в страховую компанию и представить паспорт, документ от перевозчика о произошедшей аварии и справку из больницы о полученных травмах.
В зависимости от тяжести повреждений, пассажиры смогут получить от 1 тысячи до 2 миллионов рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU