В Уфе волонтеры разыскивают пропавшего 9-летнего школьника

12 Февр. 05:59 2019-02-12T06:47:44+03:00

Последний раз школьника видели в Затоне

Изменить размер текста: A A

В Уфе волонтеры и полицейские разыскивают пропавшего 9-летнего Артема Сафронова.

Информация о пропавшем школьнике появилась поздним вечером 11 февраля. Судя по ориентировке добровольцев, школьник пропал в микрорайоне Затон – именно тут волонтеры собирались для поисков.

Приметы пропавшего ребенка: голубые глаза, короткие светлые волосы.

Был одет: коричневая куртка с капюшоном, черная шапка, черные штаны черная обувь с белой подошвой.

Если вы узнали этого ребенка, пожалуйста, свяжитесь с волонтерами по телефону 8-927-969-89-19 или позвоните в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU