В Уфе волонтеры разыскивают пропавшего 9-летнего школьника
Последний раз школьника видели в Затоне
В Уфе разыскивают пропавшего школьника Артема Сафронова
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В Уфе волонтеры и полицейские разыскивают пропавшего 9-летнего Артема Сафронова.
Информация о пропавшем школьнике появилась поздним вечером 11 февраля. Судя по ориентировке добровольцев, школьник пропал в микрорайоне Затон – именно тут волонтеры собирались для поисков.
Приметы пропавшего ребенка: голубые глаза, короткие светлые волосы.
Был одет: коричневая куртка с капюшоном, черная шапка, черные штаны черная обувь с белой подошвой.
Если вы узнали этого ребенка, пожалуйста, свяжитесь с волонтерами по телефону 8-927-969-89-19 или позвоните в полицию.
ИСТОЧНИК KP.RU