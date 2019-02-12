2019-02-12T06:47:44+03:00
Происшествия

В Уфе волонтеры разыскивают пропавшего 9-летнего школьника

Последний раз школьника видели в Затоне
Рустем АХУНОВ
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В Уфе разыскивают пропавшего школьника Артема СафроноваВ Уфе разыскивают пропавшего школьника Артема Сафронова
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В Уфе волонтеры и полицейские разыскивают пропавшего 9-летнего Артема Сафронова.

Информация о пропавшем школьнике появилась поздним вечером 11 февраля. Судя по ориентировке добровольцев, школьник пропал в микрорайоне Затон – именно тут волонтеры собирались для поисков.

Приметы пропавшего ребенка: голубые глаза, короткие светлые волосы.

Был одет: коричневая куртка с капюшоном, черная шапка, черные штаны черная обувь с белой подошвой.

Если вы узнали этого ребенка, пожалуйста, свяжитесь с волонтерами по телефону 8-927-969-89-19 или позвоните в полицию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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