«Салават Юлаев» сыграет со школьниками звеном легионеров

11 Февр. 20:00 2019-02-11T20:00:34+03:00

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Во вторник, 12 февраля, «Салават Юлаев» сыграет в хоккей против школьников иностранным составом.

Дело в том, что столичный клуб во второй раз проводит игру во дворовый хоккей с обыкновенными школьниками. И если в прошлый раз на лед выходили русские игроки, то на этот раз силами с ребятами померятся легионеры – Линус Умарк, Филип Ларсен, Тему Хартикайнен, Йоонас Кемпайнен и Юха Метсола. Помимо иностранных игроков в матче поучаствуют Спартак Басимов и Андрей Кузнецов из «Толпара».

Игра начнется в 16 часов на хоккейной коробке уфимского лицея №96 по адресу улица 50-летия Октября, 7а.

ИСТОЧНИК KP.RU