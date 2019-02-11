У торгового центра в Уфе умерла женщина

11 Февр. 19:22 2019-02-11T19:22:02+03:00

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В Уфе у торгового центра «Мир» умерла 35-летняя женщина.

По данным портала Ufa1, инцидент произошел около 4 часов дня в понедельник, 11 февраля. На место немедленно выехали экстренные службы. К сожалению, врачи уже ничем не смогли помочь несчастной – она погибла на месте.

Источник портала сообщил, что погибшей было 35 лет и у нее остался маленький ребенок. Сейчас эксперты устанавливают личность погибшей и другие подробности происшествия.

Очевидца происшествия Екатерина отметила, что медики ехали до женщины 18 минут.

- Все это время она была жива и реагировала. Приехала «скорая», и как только ее хотели положить на носилки, она посинела. Машина ехала без «мигалок» и пропускала автобусы, - рассказала девушка.

ИСТОЧНИК KP.RU