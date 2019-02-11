Я поняла, что мы не справляемся: В Уфе собирают деньги на лечение 14-летней девочки

11 Февр. 17:49 2019-02-11T17:49:21+03:00

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В Уфе собирают деньги на лечение 14-летней Наде Зениной больной гидроцефалией, сообщает телеканал «ВсяУфа».

Известно, что за 14 лет Надя пережила 10 операций и 11 наркозов. Врачи рассказали, что со временем болезнь спровоцировала еще одну – ДЦП.

Семья у Нади неполная – девочка живет с мамой. Сейчас они ютятся в комнате общежития. Мама больной девочки Елена сама инвалид 3 группы.

Журналисты рассказали, что сейчас Елена не может работать, так как ей нужно ухаживать за Надей. На лекарство и питание уходит более 35 тысяч рублей в месяц. Женщине и ребенку не хватает денег, которые они получают с пособий и пенсии.

- В декабре я поняла, что не справляюсь. Мы начали собирать средства, но люди подумали, что это обман. Сейчас нет никаких поступлений, - рассказала Елена.

Если вы хотите помочь Елене и Наде, то можете перечислить женщине небольшую сумму. Болезнь девочки пока неизлечима, но каждый рубль может облегчить ее состояние.

Номер карты: 639002069011894225

Номер телефона Елены Бикбулатовой: 89174995834

ИСТОЧНИК KP.RU