В Башкирии прокуратура заблокировала более 170 сайтов, предлагавшие незаконные услуги мигрантам

11 Февр. 17:03 2019-02-11T17:03:25+03:00

А также возбудила более 80 уголовных дел в отношении владельцев «резиновых» квартир

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В прошлом году сотрудники республиканской прокуратуры выявили более 550 нарушений миграционного законодательства. Около 80 уголовных дел было возбуждено против владельцев «резиновых» квартир. Например, житель Белебея прописал в своем старом доме жителя Таджикистана. Прокурорская проверка выявила, что этот дом давно стоит без электричества и отопления, в окнах выбиты все стекла. В итоге суд приговорил мужчину к штрафу за незаконную прописку иностранца.

86 работодателей были оштрафованы за незаконное трудоустройство иностранцев, не имеющих разрешения на работу на территории России.

Также сотрудники надзорного ведомства обнаружили и потребовали заблокировать более 170 сайтов, где мигрантам предлагалось заключить фиктивный брак, чтобы получить прописку на территории России и получить российский паспорт.

- В настоящее время доступ к большинству интернет-ресурсов ограничен Роскомнадзором, - уточнили в пресс-службе республиканской прокуратуры. - Работа в указанной сфере продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU