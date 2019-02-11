В Башкирии на рабочего завода упал тяжелый груз: мужчина скончался до приезда медиков
Молодой мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью
В Башкирии погиб 36-летний рабочий завода из Нефтекамска
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На заводе НЕФАЗ в Нефтекамске погиб 36-летний Алексей К.
Известно, что инцидент произошел днем в минувший четверг, 7 февраля. Молодой мужчина проводил плановые работы по ремонту в помещении завода. Пока остается неизвестным, из-за чего мог скончаться несчастный, но очевидцы сообщают, что на Алексея упал тяжелый груз.
В пресс-службе завода информацию об инциденте подтвердили.
- Работник цеха №14 получил травмы, несовместимые с жизнью. Молодой человек скончался до приезда медиков. Идет служебное расследование, - объяснили сотрудники завода.
У Алексея остался 9-летний сын.
ИСТОЧНИК KP.RU