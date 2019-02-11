Двое жителей Башкирии похитили подростка, вывезли в лес и привязали к дереву

11 Февр. 14:24 2019-02-11T14:24:46+03:00

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В Башкирии перед судом предстанут двое жителей Белебеевского района: мужчин обвиняют в похищении подростка.

Как выяснилось в ходе следствия, 19 октября прошлого года 40-летний мужчина ремонтировал свой автомобиль и обнаружил пропажу своего сотового телефона. Подозрение пало на 13-летнего подростка, о чем мужчина и сообщил в полицию. Но этого ему показалось мало, и он решил проучить воришку. Вместе со своим знакомым мужчина заявился домой к мальчику и попытался выбить из него признание. Не добившись ответа, злоумышленники затолкали подростка в автомобиль, вывезли в лес и привязали к дереву, засунув в рот кляп, после чего спокойно уехали. Чудом мальчик смог освободиться от веревок и вернуться домой, где рассказал о случившемся своим опекунам. Те немедленно обратились в полицию.

- Обвиняемые свою вину так и не признали, - сообщили в пресс-службе республиканского следственного комитета. – Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU