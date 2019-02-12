В Башкирии сварщик упал с семиметровой высоты и впал в кому
Несчастный случай произошел в ноябре 2017 года на одном из промышленных предприятий Аургазинского района. Во время выполнения работ электросварщик упал с семиметровой высоты и сильно ударился головой. Мужчину поместили в реанимацию, где он впал в кому.
К счастью, рабочий выжил, но последствия травмы до сих пор дают о себе знать. У мужчины часто пропадают зрение и память, болит и кружится голова. Причем вину за случившееся работник полностью возложил на предприятие и через суд потребовал выплатить ему миллион рублей в счет моральной компенсации.
- Судом установлено, что несчастный случай произошел из-за необеспечения безопасных условий труда и недостаточного производственного контроля со стороны должностных лиц , - уточнили в пресс-службе Гафурийского межрайонного суда. - Представитель предприятия исковые требования не признал.
В тоге суд удовлетворил требования рабочего частично: предприятие ему выплатит 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального труда. Решение в законную силу еще не вступило.
ИСТОЧНИК KP.RU