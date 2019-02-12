В Башкирии сварщик упал с семиметровой высоты и впал в кому

12 Февр. 05:45 2019-02-12T05:45:32+03:00

Мужчина до сих пор страдает от последствий черепно-мозговой травмы

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Несчастный случай произошел в ноябре 2017 года на одном из промышленных предприятий Аургазинского района. Во время выполнения работ электросварщик упал с семиметровой высоты и сильно ударился головой. Мужчину поместили в реанимацию, где он впал в кому.

К счастью, рабочий выжил, но последствия травмы до сих пор дают о себе знать. У мужчины часто пропадают зрение и память, болит и кружится голова. Причем вину за случившееся работник полностью возложил на предприятие и через суд потребовал выплатить ему миллион рублей в счет моральной компенсации.

- Судом установлено, что несчастный случай произошел из-за необеспечения безопасных условий труда и недостаточного производственного контроля со стороны должностных лиц , - уточнили в пресс-службе Гафурийского межрайонного суда. - Представитель предприятия исковые требования не признал.

В тоге суд удовлетворил требования рабочего частично: предприятие ему выплатит 700 тысяч рублей в качестве компенсации морального труда. Решение в законную силу еще не вступило.

ИСТОЧНИК KP.RU