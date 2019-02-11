Малоимущим жителям Башкирии компенсируют покупку приемников цифрового телевидения

11 Февр. 13:06 2019-02-11T13:06:23+03:00

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Сегодня, 11 февраля, в России начался повсеместный переход с аналогового на цифровое телевидение. В Башкирии аналоговое вещание прекратится 3 июня 2019 года, в третий этап «реформы».

Руководитель региона Радий Хабиров позаботился о том, чтобы цифровое телевидение было доступно каждому, и поручил компенсировать покупку приемников для цифрового вещания для малоимущих слоев населения. В отдаленных районах, где цифровой сигнал недоступен, будут установлены спутниковые тарелки. Первые заявки на установку бесплатного оборудования поступили от жителей Нуримановского района.

Как сообщает ГТТК «Башкортостан» со ссылкой на Агентство по печати и СМИ республики, малоимущим гражданам устанавливают тарелки «Телекарта» бесплатно. Чтобы компенсировать покупку цифровых приемников стоимостью до 1000 рублей, нужно обратиться с чеком в ближайшее отделение МФЦ.

ИСТОЧНИК KP.RU