Житель Башкирии напал на продавца с ножом, требуя вынести ему водку

СЕГОДНЯ 12:16 2019-02-11T12:16:13+03:00

Изменить размер текста: A A

Сегодня, в ночь на 11 февраля, в Октябрьском росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину, с ножом пытавшегося ограбить продуктовый магазин. Мужчина ворвался в ларек и, угрожая продавщице, потребовал вынести ему восемь бутылок водки и 14 бутылок пива. Продавщица сделала вид, что собирается исполнить приказ, а сама нажала на тревожную кнопку. Поняв, что сейчас ему не поздоровится, мужчина бросился бежать, но подоспевшие сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника рядом с магазином.

- Ранее судимый за кражу 47-летний местный житель передан полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе республиканской Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU