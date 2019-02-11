2019-02-11T12:16:13+03:00
Происшествия

Житель Башкирии напал на продавца с ножом, требуя вынести ему водку

Дебошира задержали прибывшие росгвардейцы
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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Сегодня, в ночь на 11 февраля, в Октябрьском росгвардейцы задержали нетрезвого мужчину, с ножом пытавшегося ограбить продуктовый магазин. Мужчина ворвался в ларек и, угрожая продавщице, потребовал вынести ему восемь бутылок водки и 14 бутылок пива. Продавщица сделала вид, что собирается исполнить приказ, а сама нажала на тревожную кнопку. Поняв, что сейчас ему не поздоровится, мужчина бросился бежать, но подоспевшие сотрудники вневедомственной охраны задержали злоумышленника рядом с магазином.

- Ранее судимый за кражу 47-летний местный житель передан полиции для дальнейшего разбирательства, - сообщили в пресс-службе республиканской Росгвардии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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