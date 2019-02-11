2019-02-11T11:24:18+03:00
Происшествия

Уфимец, выстреливший из пистолета в подростка, отделался условным сроком

Мужчина раскаялся в своем хулиганском поступке
Яна Базекина
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Фото: Рустем АХУНОВФото: Рустем АХУНОВ
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В Орджоникидзевском районном суде вынесли приговор уфимцу, обвиняемому в хулиганстве с применением оружия.

Как выяснилось в ходе суда, эта неприятная история произошла в июне прошлого года. Мужчина перебрал со спиртным и открыл пальбу из пневматического пистолета во дворе жилого дома. Одна из пуль попала в предплечье проходившего мимо подростка, причинив ему значительную физическую боль.

Уфимец признал свою вину и раскаялся, и суд, учтя смягчающие обстоятельства, вынес решение об условном сроке.

- Мужчине назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы. Назначенное наказание постановлено считать условным, с испытательным сроком на три года, - уточнили в пресс-службе Верховного суда Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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