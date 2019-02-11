Уфимец, выстреливший из пистолета в подростка, отделался условным сроком
В Орджоникидзевском районном суде вынесли приговор уфимцу, обвиняемому в хулиганстве с применением оружия.
Как выяснилось в ходе суда, эта неприятная история произошла в июне прошлого года. Мужчина перебрал со спиртным и открыл пальбу из пневматического пистолета во дворе жилого дома. Одна из пуль попала в предплечье проходившего мимо подростка, причинив ему значительную физическую боль.
Уфимец признал свою вину и раскаялся, и суд, учтя смягчающие обстоятельства, вынес решение об условном сроке.
- Мужчине назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы. Назначенное наказание постановлено считать условным, с испытательным сроком на три года, - уточнили в пресс-службе Верховного суда Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU