Уфимец, выстреливший из пистолета в подростка, отделался условным сроком

СЕГОДНЯ 11:24 2019-02-11T11:24:18+03:00

Изменить размер текста: A A

В Орджоникидзевском районном суде вынесли приговор уфимцу, обвиняемому в хулиганстве с применением оружия.

Как выяснилось в ходе суда, эта неприятная история произошла в июне прошлого года. Мужчина перебрал со спиртным и открыл пальбу из пневматического пистолета во дворе жилого дома. Одна из пуль попала в предплечье проходившего мимо подростка, причинив ему значительную физическую боль.

Уфимец признал свою вину и раскаялся, и суд, учтя смягчающие обстоятельства, вынес решение об условном сроке.

- Мужчине назначено наказание в виде двух лет шести месяцев лишения свободы. Назначенное наказание постановлено считать условным, с испытательным сроком на три года, - уточнили в пресс-службе Верховного суда Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU