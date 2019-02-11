2019-02-11T10:49:12+03:00
Общество

«Сказал, что замерз, и потом перестал отвечать»: стали известны последние слова 27-летнего парня из Башкирии перед пропажей

Гамлет Ерицян не дает о себе знать третий день
Эльвина АПАРИНА
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В Башкирии продолжают искать 27-летнего Гамлета Ерицяна, который 8 февраля уехал из деревни Ямансаз на своем автомобиле и с тех пор перестал выходить на связь. Ранее, как сообщали родственники, он никогда не пропадал, и поэтому родные сразу забили тревогу.

«Комсомолке» стало известно, что в день пропажи он общался со своей подругой, а потом резко перестал отвечать на сообщения.

- Мы с ним переписывались, он написал, что очень замерз, а потом перестал отвечать. Я ничего странного не заметила, даже не знала, что он пропал, - говорит подруга.

В последний раз он был в социальных сетях в день пропажи в 22:49.

Приметы: рост 180 см, темный, глаза карие.

Уехал на автомобиле «Ока» серебристого цвета с госномерами С 392 ОК 102.

Если вам известно о его местонахождении, сообщите по телефону 8 (962) 5204290.

ИСТОЧНИК KP.RU

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