2019-02-11T10:40:25+03:00
Общество

«Думали, что режутся зубки, а оказался бронхит»: в Уфе младенец попал в реанимацию из-за невнимательности врача

А после реанимации малыша положили в коридоре детского отделения
Яна Базекина
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Фото: UfacityNews.ruФото: UfacityNews.ru
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В Уфе грудной ребенок попал в реанимацию из-за поздно поставленного диагноза. Как сообщает портал UfacityNews.ru, уфимка вызвала врача на дом для своего младшего сына. Осмотрев малыша, педиатр заявила, что ничего страшного нет, у ребенка режутся зубы, и выписала сироп солодки. Но уже на следующий день малышу стало хуже, и его отвезли в реанимацию, где врачи диагностировали бронхит и отругали мать, что та затянула с лечением.

На этом неприятности женщины не закончились: когда их с ребенком перевели в общую палату, выяснилось, что свободных мест в отделении нет. Некоторые пациенты были вынуждены лежать в коридоре. Женщине пришлось писать жалобу в городскую администрацию.

Как рассказали в пресс-службе республиканского Минздрава, загруженность палат связана с резким подъемом сезонной заболеваемости гриппом и ОРВИ. В отделении, рассчитанном на 40 больных, находились 54 пациента. Однако вскоре после обращения в администрацию женщину и ее ребенка перевели в палату, как и других маленьких пациентов. Вскоре заболел и старший ребенок женщины – его тоже сразу положили в палату.

Многие уфимцы положительно отзываются о больнице: несмотря на нехватку мест врачи внимательно относятся к своим пациентам и оказывают им всю необходимую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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