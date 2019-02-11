В уфимской мэрии рассказали, что потоп на улице Авроры был вызван движением грунта

СЕГОДНЯ 09:36 2019-02-11T09:36:43+03:00

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В минувшую субботу, 9 февраля, улица Авроры в Кировском районе Уфы превратилась в бушующую реку. Автомобили с трудом проезжали через потоки грязной воды, а прохожие искали обходные пути, чтобы не промочить ноги.

В уфимской городской администрации объяснили, что причиной потопа стал прорыв трубы: из-за движения грунта лопнул сварочный шов. На месте происшествия работали коммунальные службы: девять единиц техники и 36 человек. Планируется, что ремонтные работы и устранение последствий потопа завершатся уже сегодня утром, 11 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU