2019-02-11T09:36:43+03:00
Общество

В уфимской мэрии рассказали, что потоп на улице Авроры был вызван движением грунта

Устранить последствия протечки планируется сегодня, 11 февраля
Яна Базекина
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Фото: ИА "Башинформ"Фото: ИА "Башинформ"
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В минувшую субботу, 9 февраля, улица Авроры в Кировском районе Уфы превратилась в бушующую реку. Автомобили с трудом проезжали через потоки грязной воды, а прохожие искали обходные пути, чтобы не промочить ноги.

В уфимской городской администрации объяснили, что причиной потопа стал прорыв трубы: из-за движения грунта лопнул сварочный шов. На месте происшествия работали коммунальные службы: девять единиц техники и 36 человек. Планируется, что ремонтные работы и устранение последствий потопа завершатся уже сегодня утром, 11 февраля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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