В уфимской мэрии рассказали, что потоп на улице Авроры был вызван движением грунта
Устранить последствия протечки планируется сегодня, 11 февраля
Фото: ИА "Башинформ"
Изменить размер текста:
В минувшую субботу, 9 февраля, улица Авроры в Кировском районе Уфы превратилась в бушующую реку. Автомобили с трудом проезжали через потоки грязной воды, а прохожие искали обходные пути, чтобы не промочить ноги.
В уфимской городской администрации объяснили, что причиной потопа стал прорыв трубы: из-за движения грунта лопнул сварочный шов. На месте происшествия работали коммунальные службы: девять единиц техники и 36 человек. Планируется, что ремонтные работы и устранение последствий потопа завершатся уже сегодня утром, 11 февраля.
ИСТОЧНИК KP.RU