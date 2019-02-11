Жителя Башкирии арестовали за торговлю контрафактными ГСМ

СЕГОДНЯ 08:43 2019-02-11T08:43:23+03:00

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В Благовещенске сотрудники полиции задержали 25-летнего местного жителя, который торговал контрафактными горюче-смазочными материалами. Бизнесмен клеил на канистры с поддельным товаром этикетки с названием известного бренда, чтобы ни у кого не возникало сомнений в подлинности, а потом продавал подделку в своем магазине. Ущерб от контрафактной торговли составил более 630 тысяч рублей.

- По факту незаконного использования средств индивидуализации товаров в отношении предпринимателя возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное использование товарного знака», - сообщили в пресс-службе МВД по Башкирии.

ИСТОЧНИК KP.RU