2019-02-11T09:59:15+03:00
Общество

Из-за экологической обстановки в центре Сибая собралась толпа

Горожане потребовали власти разобраться со смогом
Павел КРАЙНОВ
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В минувшее воскресенье, 10 февраля, жители столицы башкирского Зауралья собрались на центральной площади города. Обеспокоенные экологической обстановкой в Сибае, горожане собрались на стихийный митинг, где потребовали от властей решить проблему тления руды на сибайском карьере.

Накануне в одной из точек забора воздуха в городе было зафиксировано превышение ПДК по диоксиду серы в 22,8 раз. И это несмотря на начавшиеся работы по подтоплению карьера. Уставшие от обещаний и неэффективных действий руководства сибайского филиала УГОК и городской администрации, люди вышли на улицу.

Активисты организовали сбор подписей за отставку действующего мэра Сибая Рустема Афзалова. Они считают, что градоначальник не контролирует ситуацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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