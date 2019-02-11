В Уфе грузовой фургон столкнулся с ВАЗ-2111, есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 08:03 2019-02-11T08:03:04+03:00

Причины аварии пока не ясны

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Вчера днем, 10 февраля, на улице Летчиков в Уфе произошла авария. Грузовой фургон ГАЗ врезался в ВАЗ-2111. Первым в момент ДТП управлял 36-летний житель Уфимского района, вторым – 24-летний уфимец.

В ГИБДД Башкирии рассказали, что сами водители не пострадали, а вот 23-летней девушке в «одиннадцатой» повезло меньше. Она получила травмы.

По чьей вине случилось ДТП и при каких обстоятельствах, выясняют полицейские.

Всего за минувшее воскресенье в Башкирии зарегистрировали три аварии с тремя пострадавшими, уточнили "гаишники".

Фото: ГИБДД Башкирии

Фото: ГИБДД Башкирии

ИСТОЧНИК KP.RU