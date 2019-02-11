В Уфе грузовой фургон столкнулся с ВАЗ-2111, есть пострадавшие
Причины аварии пока не ясны
Фото: ГИБДД Башкирии
Изменить размер текста:
Вчера днем, 10 февраля, на улице Летчиков в Уфе произошла авария. Грузовой фургон ГАЗ врезался в ВАЗ-2111. Первым в момент ДТП управлял 36-летний житель Уфимского района, вторым – 24-летний уфимец.
В ГИБДД Башкирии рассказали, что сами водители не пострадали, а вот 23-летней девушке в «одиннадцатой» повезло меньше. Она получила травмы.
По чьей вине случилось ДТП и при каких обстоятельствах, выясняют полицейские.
Всего за минувшее воскресенье в Башкирии зарегистрировали три аварии с тремя пострадавшими, уточнили "гаишники".
Фото: ГИБДД Башкирии
Фото: ГИБДД Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU