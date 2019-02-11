В Уфе 9-летняя девочка пострадала в ДТП с «Рено» и «Ауди»
Авария случилась на дороге Уфа-Оренбург
Фото: УГИБДД МВД по Башкирии
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Днем в воскресенье, 10 февраля, в башкирской столице произошла авария с двумя иномарками. На первом километре дороги Уфа – Оренбург столкнулись «Рено Логан» и «Ауди А4».
24-летний уфимец на «Логане», предположительно, неудачно развернулся. В процессе маневра машина столкнулась с попутной «Ауди», которая в этот момент ехала по крайней левой полосе.
В результате ДТП пострадал ребенок: 9-летняя девочка, находившаяся в салоне французской иномарки. Как сообщает ГИБДД республики, школьнице потребовалась медицинская помощь.
Фото: УГИБДД МВД по Башкирии
ИСТОЧНИК KP.RU