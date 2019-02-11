Власти Уфы просят водителей не парковаться на проезжей части
Это мешает коммунальным службам чистить дороги
Фото: Рустем АХУНОВ
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На выходных Уфу снова замело, коммунальные службы города до сих пор борются с сугробами. Уборка снега шла бы быстрее, если бы не недобросовестные автолюбители, оставляющие свои машины на пути техники.
- Не бросайте машины на проезжей части и обочинах, - призывают в мэрии Уфы. - Помните, что нарушение правил остановки и стоянки влечет наложение штрафа и эвакуацию транспортного средства.
По данным администрации города, на улицах Уфы работают 303 снегоуборочные машины и 171 рабочий, еще 106 автомобилей и 547 дворников чистят снег во дворах.
ИСТОЧНИК KP.RU