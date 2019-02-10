Проверка слуха: Правда ли в Уфе все школы закрываются на карантин

СЕГОДНЯ 20:21 2019-02-10T20:24:52+03:00

По чатам расходится информация, что школьники начнут учиться лишь 18 февраля

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«Все школы Уфы с понедельника закрываются на карантин»: новость о фейковом карантине быстро разбрелась по социальным сетям и группам в популярных мессенджерах.

В картинке-скриншоте, которая рассылается по группам, говорится, что все уфимские образовательные учреждения закрывают свои двери завтра, 11 февраля, в связи с карантином, и школьники приступят к занятиям только 18 февраля.

Оказалось, что данный скриншот оказался «несвежим». Новость написана еще 4 февраля 2011 года, кто-то просто изменил в фотошопе дату публикации на нужный год и решил поспамить.

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Что касается карантина, он действительно введен, но не во всех школах столицы.

В связи с высоким уровнем заболеваемости уроки приостановлены до 11 февраля в пяти классах школы-интерната № 3, в трех классах школы № 103 и в одном классе школы №49.

До 12 февраля в шести классах школы № 107.

До 13 февраля в одном классе школы № 132.

До 14 февраля в одном классе школы № 107.

С 11 по 16 закрыт весь лицей № 123. В данной школе заболевших более 20%.

ИСТОЧНИК KP.RU