2019-02-10T19:51:24+03:00
Общество

Два района Уфы на следующей неделе останутся без воды

Об этом сообщает администрация города
Эльвина АПАРИНА
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В столице Башкирии с 12 по 14 февраля два района останутся без воды. Это связано с ремонтными работами по замене запорной арматуры.

Так, 12 февраля холодную воду с 11 утра выключат по следующим адресам:

– Пионерская, 11, 13, 13/1, 14, 15, 16, 20, 22, 22/1;

– Нефтяников, 18, 18/1, 20;

– Черемуховая, 1, 2, 3, 5, 7, 7а, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15а, 15б, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 24, 26;

– Пионерская, 20 – школа №125;

– Пионерская, 15/1 – поликлиника;

Гагарина, 18;

– поселок Новые Черкассы.

ХВС будет включено в 17 часов.

13 февраля с 11 утра до 14 февраля 10 утра холодная вода будет отсутствовать по нижеперечисленным адресам:

Зенцова, 77, 77/1, 81а кор.16, 85, 85/2, 55, 79, 83, 83/1, 70, 73, 63;

– Карла Маркса, 51;

– Зенцова, 81а – Политехнический техникум;

Красина, 52;

– Зенцова, 61 – детский сад №19;

– Зенцова, 73;

– Гафури, 74 – Перинатальный центр.

14 февраля с 11 утра до 5 вечера без ХВС останутся жители домов:

– Дмитрия Донского, 89, 91;

– Свободы, 33, 35, 37;

– Свободы, 35/1 – детский сад №27;

– Дмитрия Донского, 87 – школа №71.

ИСТОЧНИК KP.RU

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