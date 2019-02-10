Есть, чем гордиться: Семен Елистратов снялся обнаженным

СЕГОДНЯ 18:31 2019-02-10T18:32:23+03:00

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На сайтеTeamRussia.ru появились горячие фотографии российских спортсменов. В обнаженном виде сфотографировался и уфимский шорт-трекист Семен Елистратов. Фотосессия посвящена годовщине открытия Олимпийских игр 2014 года.

В фотогалерее Андрея Голованова также представлены снимки фигуристов Екатерины Бобровой и Дмитрия Соловьева, скелетонов Никиты Трегубова и Марии Орловой, биатлонистки Дарьи Виролайнен и других.

- Спортсмены, которые прославили нашу страну на тех Играх, и те, кому, возможно, выпадет такой шанс в Пекине-2022. Такими вы их еще не видели! – так звучит описание галерии.

ИСТОЧНИК KP.RU