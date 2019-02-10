2019-02-10T17:18:00+03:00
Общество

В Уфе состоялся забег влюбленных

Мероприятие прошло в парке Лесоводов
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
фото: мэрия Уфыфото: мэрия Уфы
Изменить размер текста:

Сегодня, 10 февраля, в парке Лесоводов Башкирии в Уфе прошел легкоатлетический забег «Loverun». Это означает «влюбленные и счастливые бегут вместе». Мероприятие в таком формате в столице Башкирии проводится уже пятый год. На своего рода праздник приехали любители здорового образа жизни из 8 регионов и более 30 городов России, сообщает администрация города.

Около 300 участников соревнуются в дистанциях 2,5 км, 5 км, 10 км. Семейные пары, влюбленные - люди разных возрастов с удовольствием приняли участие в забеге. После пробежки подкрепились горячей едой на свежем воздухе, участвовали во флешмобах и конкурсах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Проверка слуха: Правда ли в Уфе все школы закрываются на карантин
Два района Уфы на следующей неделе останутся без воды
В Сибае планируют приостановить работу завода буровых реагентов
Есть, чем гордиться: Семен Елистратов снялся обнаженным
33-летний уфимец, которому собирали деньги на лечение от рака, умер после выписки из больницы
В Уфе несколько школ закрыли на карантин
Погода в Башкирии на завтра, 11 февраля
Жители Башкирии стали реже жениться
В Уфе мужчина ограбил салон сотовой связи
На жителя Башкирии напала дикая рысь
В Башкирии без вести пропал 27-летний Гамлет Ерицян
В Уфе столкнулись автобус и «ИЖ», есть пострадавшие
Жительница Башкирии обворовала собственную подругу
Куда сходить в Уфе 10 февраля
Сибайцы требуют отставки мэра города
Поиски пропавшей 13-летней девочки в Башкирии прекращены
Поликлиника-недострой на улице Амантая в Уфе откроется 29 марта
В Уфе затопило улицу Авроры
В минздраве Башкирии прокомментировали видео с пациенткой, лежащей на полу
Волонтеры: В Сибае концентрация диоксида серы повышена в 70
Житель Башкирии украл 15 бутылок водки, самовар и мед