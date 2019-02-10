В Уфе состоялся забег влюбленных

СЕГОДНЯ 17:18 2019-02-10T17:18:00+03:00

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Сегодня, 10 февраля, в парке Лесоводов Башкирии в Уфе прошел легкоатлетический забег «Loverun». Это означает «влюбленные и счастливые бегут вместе». Мероприятие в таком формате в столице Башкирии проводится уже пятый год. На своего рода праздник приехали любители здорового образа жизни из 8 регионов и более 30 городов России, сообщает администрация города.

Около 300 участников соревнуются в дистанциях 2,5 км, 5 км, 10 км. Семейные пары, влюбленные - люди разных возрастов с удовольствием приняли участие в забеге. После пробежки подкрепились горячей едой на свежем воздухе, участвовали во флешмобах и конкурсах.

ИСТОЧНИК KP.RU