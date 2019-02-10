В Уфе несколько школ закрыли на карантин

СЕГОДНЯ 16:17 2019-02-10T16:17:05+03:00

Это связано с высоким уровнем заболеваемости гриппом

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Несколько школ столицы Башкирии закрыли на карантин, сообщает администрация Уфы.

Так, на 8 февраля 2018 года количество отсутствующих по болезни (ОРВИ и грипп) составило 12 626 человек, это 10,7% от общего количества обучающихся в школах города.

Если в классе число заболевших достигает 20%, то классный руководитель принимает решение ввести каратин.

В связи с высоким уровнем заболеваемости уроки приостановлены до 11 февраля в пяти классах школы-интерната № 3, в трех классах школы № 103 и в одном классе школы №49.

До 12 февраля в шести классах школы № 107.

До 13 февраля в одном классе школы № 132.

До 14 февраля в одном классе школы № 107.

С 11 по 16 закрыт весь лицей № 123. В данной школе заболевших более 20%.

ИСТОЧНИК KP.RU