2019-02-10T16:17:05+03:00
Здоровье

В Уфе несколько школ закрыли на карантин

Это связано с высоким уровнем заболеваемости гриппом
Эльвина АПАРИНА
Поделиться:
..Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

Несколько школ столицы Башкирии закрыли на карантин, сообщает администрация Уфы.

Так, на 8 февраля 2018 года количество отсутствующих по болезни (ОРВИ и грипп) составило 12 626 человек, это 10,7% от общего количества обучающихся в школах города.

Если в классе число заболевших достигает 20%, то классный руководитель принимает решение ввести каратин.

В связи с высоким уровнем заболеваемости уроки приостановлены до 11 февраля в пяти классах школы-интерната № 3, в трех классах школы № 103 и в одном классе школы №49.

До 12 февраля в шести классах школы № 107.

До 13 февраля в одном классе школы № 132.

До 14 февраля в одном классе школы № 107.

С 11 по 16 закрыт весь лицей № 123. В данной школе заболевших более 20%.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
33-летний уфимец, которому собирали деньги на лечение от рака, умер после выписки из больницы
Погода в Башкирии на завтра, 11 февраля
Жители Башкирии стали реже жениться
В Уфе мужчина ограбил салон сотовой связи
На жителя Башкирии напала дикая рысь
В Башкирии без вести пропал 27-летний Гамлет Ерицян
В Уфе столкнулись автобус и «ИЖ», есть пострадавшие
Жительница Башкирии обворовала собственную подругу
Куда сходить в Уфе 10 февраля
Сибайцы требуют отставки мэра города
Поиски пропавшей 13-летней девочки в Башкирии прекращены
Поликлиника-недострой на улице Амантая в Уфе откроется 29 марта
В Уфе затопило улицу Авроры
В минздраве Башкирии прокомментировали видео с пациенткой, лежащей на полу
Волонтеры: В Сибае концентрация диоксида серы повышена в 70
Житель Башкирии украл 15 бутылок водки, самовар и мед