Погода в Башкирии на завтра, 11 февраля
Ночью местами ожидается до -25 градусов
.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Непогода, наконец, отступает, и в регионе установится стабильная погода.
Так завтра, 11 февраля, в Башкирии местами ожидается небольшой снег. Ветер будет дуть юго-западный, умеренный.
Температура воздуха днем составит -6, -11, а ночью -11, -16. Также, по данным синоптиков, в некоторых районах похолодает до -20, -25 градусов.
В Уфе, в свою очередь, ожидается солнечная погода без осадков. Ночью похолодает – ожидается 18 градусов ниже нуля, а днем столбик термометра покажет -9 градусов.
Такой характер погоды сохранится до конца недели.
ИСТОЧНИК KP.RU