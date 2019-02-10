Погода в Башкирии на завтра, 11 февраля

СЕГОДНЯ 15:30 2019-02-10T15:30:59+03:00

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Непогода, наконец, отступает, и в регионе установится стабильная погода.

Так завтра, 11 февраля, в Башкирии местами ожидается небольшой снег. Ветер будет дуть юго-западный, умеренный.

Температура воздуха днем составит -6, -11, а ночью -11, -16. Также, по данным синоптиков, в некоторых районах похолодает до -20, -25 градусов.

В Уфе, в свою очередь, ожидается солнечная погода без осадков. Ночью похолодает – ожидается 18 градусов ниже нуля, а днем столбик термометра покажет -9 градусов.

Такой характер погоды сохранится до конца недели.

ИСТОЧНИК KP.RU