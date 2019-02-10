2019-02-10T14:35:18+03:00
Общество

Жители Башкирии стали реже жениться

В 2018 году образовалось 25 364 новых семей
Эльвина АПАРИНА
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..Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В республике стали реже жениться и разводиться. Свежие данные привели сотрудники Росстата.

По статистике, в 2018 году в Башкирии появилось 25 364 новых семей. Это меньше, чем в 2017 году, когда было зарегистрировано 27 930 семей.

По этим показателям регион занимает третье место среди регионов ПФО. На втором месте Самарская область, где количество браков сократилось на 3007, на первом Пермский край с «минусом» в 3215.

Разводиться, кстати, тоже стали реже. В 2018 году развелась 15 381 пара, а в 2018 – 15 190.

ИСТОЧНИК KP.RU

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