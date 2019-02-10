В Уфе мужчина ограбил салон сотовой связи

СЕГОДНЯ 13:51 2019-02-10T13:51:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В отдел полиции в Уфе обратилась продавщица салона сотовой связи. Она сообщила, что из их магазина украли телефоны.

На место выехали оперативники, через некоторое время установили личность грабителя. Им оказался 34 летний житель Белокатайского района.

В МВД рассказали, что он зашел в магазин под видом обычного покупателя и попросил продавщицу показать ему товар – два сотовых телефона. Девушка показала ему мобильники, тот выхватил их из ее рук и убежал. В данный момент похищенное изъято и в ближайшее время будет возвращено магазину.

По факту грабежа возбудили уголовное дело по статье 161 УК РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU