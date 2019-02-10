На жителя Башкирии напала дикая рысь

СЕГОДНЯ 13:10 2019-02-10T13:10:31+03:00

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В Бакалинском районе Башкирии на местного жителя напала дикая рысь, когда тот возвращался из зимней рыбалки 5 февраля. Животное набросилось и укусило левую кисть и правое плечо, к счастью, мужчина сумел отбиться и убежать.

О случившемся пострадавший сообщил своему односельчанину, который нашел и застрелил зверя. Первую помощь мужчине оказал сельский фельдшер, после чего его госпитализировали в Бакалинскую центральную районную больницу, сообщает сайт администрации района.

Труп рыси исследовали в диагностическом отделе Башкирской научно-производственной лаборатории, и вирус бешенства подтвердился. Мужчине назначен курс уколов.

ИСТОЧНИК KP.RU