2019-02-10T12:21:06+03:00
Общество

В Башкирии без вести пропал 27-летний Гамлет Ерицян

Мужчина уехал в неизвестном направлении на своем автомобиле
Эльвина АПАРИНА
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В Башкирии родственники разыскивают 27-летнего Гамлета Ерицяна. Мужчина выехал 8 февраля из села Ямансаз на своем автомобиле и с тех пор перестал выходить на связь. Обеспокоенные родные бросили клич в социальные сети.

- Телефон недоступен, «Вконтакте» в последний раз был 8-го. Раньше никогда не пропадал так, - говорит его сестренка Елена Бичурина.

Приметы: рост 180 см, темный, глаза карие.

Уехал на автомобиле «Ока» серебристого цвета с госномерами С 392 ОК 102.

Если вам известно о его местонахождении, сообщите по телефону 8 (962) 5204290.

ИСТОЧНИК KP.RU

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