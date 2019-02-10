В Уфе столкнулись автобус и «ИЖ», есть пострадавшие
Вчера днем, 9 февраля, на улице Кольцевой рядом с Колхозным рынком произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.
Как сообщили в ГИБДД по РБ, столкнулись «ИЖ», которым управлял 55-летний уфимец, и маршрутка «Ивеко», за рулем которой был 48-летний мужчина. Автобус следовал по маршруту 228 - "Больница №17 - Телецентр".
В результате аварии водитель «пирожка» и 21-летний пассажир автобуса обратились за медицинской помощью.
- Причины и обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам полиции, - прокомментировали в пресс-службе.
Всего на территории Башкирии за минувшие сутки произошло семь автоаварий, в которых пострадали девять человек. Дорожные полицейские выявили более 2200 нарушений ПДД, задержали 36 нетрезвых автомобилистов.
ИСТОЧНИК KP.RU