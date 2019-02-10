В Уфе столкнулись автобус и «ИЖ», есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 11:02 2019-02-10T11:02:11+03:00

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Вчера днем, 9 февраля, на улице Кольцевой рядом с Колхозным рынком произошло ДТП с участием пассажирского автобуса.

Как сообщили в ГИБДД по РБ, столкнулись «ИЖ», которым управлял 55-летний уфимец, и маршрутка «Ивеко», за рулем которой был 48-летний мужчина. Автобус следовал по маршруту 228 - "Больница №17 - Телецентр".

В результате аварии водитель «пирожка» и 21-летний пассажир автобуса обратились за медицинской помощью.

- Причины и обстоятельства аварии предстоит выяснить сотрудникам полиции, - прокомментировали в пресс-службе.

Всего на территории Башкирии за минувшие сутки произошло семь автоаварий, в которых пострадали девять человек. Дорожные полицейские выявили более 2200 нарушений ПДД, задержали 36 нетрезвых автомобилистов.

ИСТОЧНИК KP.RU