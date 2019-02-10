Жительница Башкирии обворовала собственную подругу

СЕГОДНЯ 10:26 2019-02-10T10:26:14+03:00

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В полицию обратилась 34-летняя жительница Стерлитамака, которая сообщила, что у нее пропали 20 тысяч рублей. В тот день у нее дома были несколько гостей, с которыми она выпивала. Проводив всех домой, женщина обнаружила отсутствие денег.

Оперативники опросили всех гостивших в тот вечер у нее дома и установили личность воровки. Ей оказалась 33-летняя подруга заявительницы. Она, убедившись, что хозяйка квартиры занята посторонними делами, обыскала шкаф, где нашла спрятанные деньги. Затем положила их себе в сумку и продолжила отдыхать вместе с остальными. На момент задержания денег у нее уже не было – она купила на них телефон своему сыну.

- Установлено, что подозреваемая ранее судима за наркопреступление. По факту кражи в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Она будет находиться под домашним арестом, - сообщили в пресс-службе МВД по РБ.

ИСТОЧНИК KP.RU