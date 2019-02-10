Сибайцы требуют отставки мэра города

СЕГОДНЯ 09:21 2019-02-10T10:59:08+03:00

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Жители Сибая создали петицию с требованием отставить главу администрации города Рустема Афзалова в виду его некомпетентности. На этот шаг, как уже было известно ранее, сибайцев побудила крайне тяжелая экологическая ситуация в городе. Напомним, что на своем месте Афзалов работает всего несколько месяцев.

- Вот уже четвёртый месяц мы страдаем от постоянного загрязнения атмосферного воздуха. Причиной тому является горение в карьере Учалинского горно-обогатительного комбината. Экологи почти ежедневно фиксируют превышение ПДК вредных веществ в городе, - пишут местные жители.

Горожане считают, что мэр города Афзалов Рустем совершенно не держит ситуацию под контролем, и те нуждаются в помощи на федеральном уровне. Помимо этого у них имеются подозрения в подтасовке результатов проб воздуха.

Сибайцы требуют введения режима чрезвычайной экологической ситуации, объявления карантина в школах и детских садах.

ИСТОЧНИК KP.RU