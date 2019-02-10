33-летний уфимец, которому собирали деньги на лечение от рака, умер после выписки из больницы
В столице Башкирии скончался 33-летний Эдуард Зайнутдинов, который боролся с четвертой стадией рака прямой кишки. Мужчина умер 8 февраля в районе обеда у себя дома, за день до этого его выписали из больницы. Как стало известно «Комсомолке», утром приезжали медики, сделали укол морфина, а через несколько часов Эдуард скончался. Его уже похоронили.
Его супруга Эльвира делала все, чтобы спасти своего мужа – уволилась с работы, чтобы круглосуточно находиться с ним, обращалась в московские клиники.
- Я сделала все, что могла. Чуть не умерла сама, не ела последние четверо суток, - говорит Эльвира. – Спасибо всем неравнодушным.
Напомним, о своей болезни Эдуард узнал в конце декабря 2018 года. У уфимца начались сильные боли в заднем проходе, и шла кровь – врачи сразу же огорошили страшным диагнозом. Последние недели он боролся за свою жизнь в онкоцентре Уфы в паллиативном отделении.
«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным Эдуарда.
ИСТОЧНИК KP.RU