33-летний уфимец, которому собирали деньги на лечение от рака, умер после выписки из больницы

СЕГОДНЯ 16:36 2019-02-10T16:39:55+03:00

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В столице Башкирии скончался 33-летний Эдуард Зайнутдинов, который боролся с четвертой стадией рака прямой кишки. Мужчина умер 8 февраля в районе обеда у себя дома, за день до этого его выписали из больницы. Как стало известно «Комсомолке», утром приезжали медики, сделали укол морфина, а через несколько часов Эдуард скончался. Его уже похоронили.

Его супруга Эльвира делала все, чтобы спасти своего мужа – уволилась с работы, чтобы круглосуточно находиться с ним, обращалась в московские клиники.

- Я сделала все, что могла. Чуть не умерла сама, не ела последние четверо суток, - говорит Эльвира. – Спасибо всем неравнодушным.

Напомним, о своей болезни Эдуард узнал в конце декабря 2018 года. У уфимца начались сильные боли в заднем проходе, и шла кровь – врачи сразу же огорошили страшным диагнозом. Последние недели он боролся за свою жизнь в онкоцентре Уфы в паллиативном отделении.

«Комсомольская правда» приносит искренние соболезнования родным Эдуарда.

ИСТОЧНИК KP.RU