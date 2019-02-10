Поиски пропавшей 13-летней девочки в Башкирии прекращены
Школьницу удалось отыскать живой и здоровой
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В Башкирии прекратили поиски 13-летней Катерины М. (имена здесь и далее изменены – прим.ред), которая пропала в ночь на субботу из детского дома в селе Приютово. К счастью, девочку нашли живой и здоровой. Жители села недоумевают, как ребенку удалось покинуть стены детского дома ночью. Катерина тогда убежала без куртки и шапки, это установили камеры видеонаблюдения.
- Ее нашли в соседнем дворе, не от хорошей жизни она убежала. Может что-то тревожило ее, а рядом никого не было выслушать. Бедные дети, - говорит местная жительница.
Катерину уже вернули в детский дом.
ИСТОЧНИК KP.RU