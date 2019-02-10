Поликлиника-недострой на улице Амантая в Уфе откроется 29 марта
Об этом заявил Ульфат Мустафин
29 марта уже можно будет прийти на прием к врачуФото: Олег РУКАВИЦЫН
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В столице Башкирии, наконец, взялись за недострои. На крайней оперативке в мэрии Ульфат Мустафин заявил, что поликлиника-недострой в Уфе на улице Амантая откроет свои двери 29 марта. Сити-менеджер отметил, что медучреждение уже начнет принимать пациентов.
Напомним, что поликлинику не могут достроить уже пять лет – с 2014 года, зданию требовались перепланировка и ремонт. Чтобы закончить работы, нужно было несколько миллионов, и Радий Хабиров обещал, что с финансированием поможет правительство Башкирии.
ИСТОЧНИК KP.RU