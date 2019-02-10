В Уфе затопило улицу Авроры
Внештатная ситуация возникла из-за прорыва трубы
ФОТО: ИА "Башинформ"
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Вчера днем, 9 февраля, в столице Башкирии на улице Авроры образовался настоящий потоп. Как сообщает ИА «Башинформ», дорога, по которой двигаются автомобили, превратилась в настоящую реку. Как водители, так и пешеходы, преодолевали "новый городской водоем" с трудом.
Оказалось, что внештатная ситуация возникла из-за прорыва трубы. Жители района вызвали бригаду рабочих, те, в количестве 36 человек, принялись устранять последствия.
Коммунальщики района откачивали воду и "высушили" тем самым проезжую часть.
ИСТОЧНИК KP.RU